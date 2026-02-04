かつて日本の食卓の象徴であった「豆腐」が、今、世界で「TOFU」として急速に普及している。特に欧米諸国では、健康志向の高まりや環境負荷の低い代替肉としての需要が急増した。 一方で、本場であるはずの日本では、伝統的な「街の豆腐屋さん」が消滅の危機に瀕している。公的な統計データと企業の最新戦略が示すのは、グローバルな成長と国内の衰退という、極端な二極化の現実だ。 この問題を今、改めて議論すべき