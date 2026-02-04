乃木坂46の元メンバーでタレントの高山一実（31）が、最新のオフショット動画を披露。「え！？」「一瞬誰かわかんなかったよ」など、ファンから驚きのコメントが寄せられている。【映像】驚きの声が寄せられた高山一実最新ショット（動画あり）高山は2011年、乃木坂46の一期生オーディションに合格し、2021年まで約10年間にわたりアイドルとして活躍。2024年7月には知的エンタメ集団「QuizKnock」のふくらPとの結婚を発表して