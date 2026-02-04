俳優の岡山天音が、一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回 エランドール賞』のエランドール賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】森七菜もお祝いに！花束を受け取った岡山天音記念品を受け取った岡山は「このような場所に立たせていただけたこと、うれしく思います」と喜びを語った。続けて、「昨年は、15歳の頃に初めてお芝居