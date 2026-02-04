現在コンビで活動している「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二さんの妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が家族のために資格を取得したことを明かした。【映像】イケメンと話題の息子や家族ショット2017年12月、斉藤さんとの結婚を発表し、2019年11月に第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露すると、「めちゃくちゃ可愛い。お目目が綺麗」「イケメン。かっこいい!!!!」など多くの反響