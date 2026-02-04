公式練習で調整する坂本花織＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートは6日からの団体で競技が始まる。日本は銀メダルを獲得した前回北京五輪に続く表彰台が目標。4日は女子の坂本花織が公式練習でジャンプを決め、順調な仕上がりを印象付けた。米国、カナダなどの代表選手も続々と現地入りし、開幕に向けてムードが高まってきた。日本はペアで昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組