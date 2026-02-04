2月4日、倖田來未がInstagramを更新した。【写真】Do As Infinity大渡亮との2SHOTなども披露3日開催の「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE ＆ SHOW 2026」DAY1に出演した倖田。この日の投稿では、「超英雄祭にて、 Do as infinityと初めて歌でコラボさせていただきました！！！」と報告し、「大先輩との歌にガチ緊張でしたが、 change my futureが歌えて嬉しかったです！」とも綴ると、Do As Infinityの伴都美子と共に歌