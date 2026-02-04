ハンブレッダーズが、5月24日に大阪府吹田市 万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて開催する主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』の第1弾出演者を発表。また、同フェスのメインビジュアルも公開となった。 （関連：BRAHMAN、UNISON SQUARE GARDEN、ハンブレッダーズ、Blue Mash......ライブの登場SEから紐解くバンドの個性） 同フェスは、2025年は大阪城ホールにて開催し、9,500人を動員。今回はム