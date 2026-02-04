Jリーグの秋春制移行を前に、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が２月６日に幕を開ける。『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会の開幕に先立ち、J全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では「好きなタレント・芸能人」の項目で、女性に限定した回答を集計し、トップ20を