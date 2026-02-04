広島の食や地酒を海外市場に売り込もうと、地元企業とバイヤーの商談会が開かれています。商談会には、県内を中心とした食品会社や酒造会社などの担当者とアジアや欧米など海外に販路を持つ商社のバイヤーが参加しました。ジェトロ＝日本貿易振興機構などが主催し、２０２６年で９回目。参加した約４０の企業が自社の商品などをバイヤーに売り込んでいました。■山岡酒造山岡航平 海外事業部長「商談会