白浜の男性の遺体を岡山まで運び、山の中に遺棄した疑い。男４人を逮捕です。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岡山市中区の建設作業員・田辺昌幸容疑者（５３）と住居不定・無職の西勝将容疑者（５２）ら男４人です。田辺容疑者らは２０２３年１２月から翌年１月にかけて、和歌山県白浜町の集合住宅で建設作業員の大上功一さん（当時４０）の遺体を車に積み込み、一旦、岡山市内のトランクルームに運び入れたあと、岡山県井