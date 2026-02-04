和歌山県民の想いを乗せて宇宙に飛び立ちます。巨大なシールにびっしりと書き込まれた応援メッセージ。東京の宇宙ベンチャー企業「スペースワン」が開発した小型ロケット「カイロス」は、おととし３月と１２月に和歌山県串本町の民間発射場スペースポート紀伊から打ち上げられましたが、２回連続で失敗しています。２月に行われる３度目の挑戦を前に和歌山県民からの応援メッセージが印刷された特製シールが作られました。