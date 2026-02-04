安倍元総理銃撃事件で殺人の罪などに問われた山上徹也被告。無期懲役の判決を不服として２月４日午前、山上被告側が控訴しました山上徹也被告（４５）は安倍晋三元総理を銃撃し殺害した罪などに問われました。奈良地裁で行われた一審で弁護側は、母親が旧統一教会に多額の献金をしたことよる家庭崩壊など、不遇な生い立ちを理由に情状酌量を求めていましたが、奈良地裁は判決で「生い立ち自体は不遇な側面が大きく、旧統一教