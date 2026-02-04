声優の沢城千春さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のある投稿に「え、ジャスティン・ビーバーリポストとかした？」と引用コメントし、ファンからさまざまな声が寄せられました。【投稿】沢城千春の謎のバズりポスト「いいね数もですが…リプ欄がえぐいwww」沢城さんは自身のある投稿を引用し、「え、ジャスティン・ビーバーリポストとかした？」とコメント。引用元のポストでは「【でんじろう先生へ】どうして