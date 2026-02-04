病気の原因となる細菌を撃退するために、私たち人間は日進月歩で新しい薬を開発しています。しかし、細菌も生き残りのために進化を続けています。そして、細菌が進化すると、今まで効果のあった薬が効かなくなってしまうことがあります。細菌が既存の薬に対して抵抗力を持つことを薬剤耐性といいます。このような菌は、遺伝子の変異または新しい遺伝子を獲得することによって生まれ、「薬剤耐性菌」と呼ばれています。また、もとの