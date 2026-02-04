左から：「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」「同 BBQしょうゆ味ヌードル」明星食品は、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の公開を記念して、カップめん「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「（同）BBQしょうゆ味ヌードル」を、2月23日に発売する。「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」が2月27日に公開される。映画の世界観を楽しめるカップ