「テリーヌショコラ」不二家は、バレンタイン限定の心ときめくチョコレートスイーツとして、西武池袋本店の「不二家 銀座」でバレンタインスイーツを、2月11日から発売する。昨年9月に西武池袋本店にオープンした、「いつもの、とくべつ」をテーマに不二家とゆかりの深い「銀座」とのつながりを表現した新ブランド「不二家 銀座」から、バレンタインスイーツを発売する。大切な人への贈り物にはもちろん、いつもそばにいる家族や友