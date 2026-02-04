俳優の夏帆が、一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回 エランドール賞』のエランドール賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】泣ける…熱烈ハグを交わす”あんたがコンビ”夏帆＆竹内涼真夏帆は受賞にあたり、「この度はすてきな賞をありがとうございます」と感謝を述べ、これまでの活動を振り返りながら、「作品を楽しんだんだ