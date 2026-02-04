住宅火災で1人が死亡しました。【写真を見る】東京・大田区の2階建て住宅で火災 住宅や工場など120平方メートル燃える 1人死亡 90代男性と連絡取れず警視庁などによりますと、午後4時半前、東京・大田区大森西で2階建て住宅から火が出ました。ポンプ車など26台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、住宅や工場など120平方メートルが燃え、焼け跡から性別・年齢不明の1人の遺体が見つかりました