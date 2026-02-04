将棋の第75期王将戦7番勝負第3局は3、4の両日、東京都立川市で指され、挑戦者で先手の永瀬拓矢九段（33）が91手で藤井聡太王将（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王との六冠＝を破り、対戦成績を2勝1敗とした。永瀬九段は王将初獲得が懸かる。2敗目となった藤井王将は5連覇を目指す。第4局は17、18日に和歌山市で行われる。王将戦7番勝負は2日制で、持ち時間各8時間。先に4勝した方が王将を得る。