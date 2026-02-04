候補者の街頭演説に集まった人たち＝4日午後、岡山県内衆院選後半戦の4日、与野党党首らは候補者が競り合う激戦区に入り、支持拡大を訴えた。高市早苗首相は岡山県倉敷市で「潜在成長率を引き下げているのは国内投資の不足だ。国が呼び水として投資し、民間事業者も安心して投資する流れをつくる」と主張した。野田氏は千葉県茂原市で「食料品消費税率を8％からゼロにする」と力説。首相が各党首らによるNHK討論番組への出演を