北欧のノルウェーで、皇太子妃の長男という王室に近い人物が性的暴行など38件の罪に問われた裁判に、世界的な注目が集まっています。重大事件で裁かれているのは、ノルウェーのメッテ＝マリット皇太子妃の長男マリウス・ボルグ・ホイビー被告（29）です。ホイビー被告はメッテ＝マリット皇太子妃がホーコン皇太子と結婚する前に生まれた子供で、王位継承権などはありません。ホイビー被告は1997年1月に生まれ、幼少期は愛らしい存