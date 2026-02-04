この記事の画像を見る2023年に出版したエッセイ「静夫さんと僕」が、2026年1月26日に、コミックエッセイとして新たな形で世に送り出された。本作は、塙と義理の父である静夫さんとの一風変わった日常を描いたハートウォーミングな作品。報道陣の前に登場した塙は「2〜3年前に出した本が、コミカライズというか漫画になったということで。非常に読みやすくて。もともと矢部（太郎）さんの『大家さんと僕』みたいなものにしよう