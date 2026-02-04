新幹線に乗るたびに「必ずグリーン車を選ぶ」という人が身近にいると、「どれくらい収入があればそんな使い方ができるのだろう」と感じる人もいるでしょう。グリーン車は普通車よりも運賃が高く、利用頻度が増えれば家計への影響も無視できません。 本記事では、世帯年収に関する統計データと具体的な金額シミュレーションを手がかりに、「月1回グリーン車」という選択がどのような条件で現実