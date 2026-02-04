【モデルプレス＝2026/02/04】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが2月3日、自身のInstagramを更新。姉妹で節分を楽しむ様子を公開し、注目を集めている。【写真】36歳Perfumeメンバー「そっくり」姉妹で鬼の装い◆あ〜ちゃん、姉妹で楽しむ節分ショット公開あ〜ちゃんは「鬼は〜外！福は〜内！で南南東 恵方巻き 喋らず飲まず決め込みました」とつづり、節分のオフショットを複数枚投稿。節分にちなみ鬼のツノをつけ