NiziU（ニジュー）のリオが、大胆なイメージチェンジでファンを魅了した。2月4日、リオは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】NiziU、“大先輩”TWICEメンバーとの豪華SHOT公開された写真には、大胆にイメージチェンジした“ピンクヘア”がひときわ目を引くリオの姿が収められている。透き通るような白肌に映える鮮やかなピンクカラーが、彼女のキュートな魅力を一層引き立てている。リオは、ホワイトの