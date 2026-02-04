展示されているカトレア(レオマリゾート・丸亀市綾歌町) 香川県丸亀市のテーマパークで、「ランの女王」と呼ばれるカトレアを楽しめるイベントが開かれています。 丸亀市のレオマリゾートには白や紫、そして黄色など色とりどりの「カトレア」が約100株並んでいます。 「カトレア」は中南米原産のラン科の一種でフリルのような花びらが特徴です。その華やかで気品あふれる姿から「ランの女