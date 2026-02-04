昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾し出走を目指すことが分かった。鞍上はジャパンＣ２着に引き続き、クリストフ・ルメール騎手。社台サラブレッドクラブが２月４日、ホームページで発表した。同レースには２５年のジャパンＣを制し、ロンジンワールドベストレース