鈴木愛理 - ただいまの魔法 feat.清塚信也 / THE FIRST TAKEサムネイル 鈴木愛理が、４日22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」（第637回）に出演。自身が単独初主演を務める映画「ただいまって言える場所」の主題歌「ただいまの魔法」を一発撮り披露する。【動画】鈴木愛理 - ただいまの魔法 feat.清塚信也 / THE FIRST TAKE先月ソロで初出演した「初恋サイダー」（第633回）のパフォー