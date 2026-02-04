山形県寒河江市では3日夜、道の駅チェリーランドさがえの敷地内にあるトルコ館で煙突などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。記者リポート「時刻は10時45分です。チェリーランドのトルコ館です。建物の回りには白い煙が立ち込めています」3日午後9時前、寒河江市八鍬の道の駅チェリーランドさがえの敷地内にあるトルコ館から出火する火事がありました。駆け付けた消防が消火にあたり