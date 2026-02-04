俳優の岡山天音が４日、都内で行われた映画やドラマの発展に貢献した人、作品を表彰する「２０２６第５０回エランドール賞授賞式」に出席した。岡山はその年を通じて、大きな飛躍を遂げた俳優に贈られるエランドール賞を受賞。「昨年は、初めてお芝居に携わった監督と大河ドラマ（べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜）で再会させていただいたり、主演も何作かやらせていただいて、特別思い出深い年になりました」と振り返った。今後