◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝２月４日、栗東トレセンアイドルホース、ソダシの妹になるマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）に主戦の武豊騎手が騎乗し、ＣＷコースでキングメーカー（４歳３勝クラス）とマジックサンズ（４歳オープン）を最内から追走。ただ、道中から行きたがる場面が目立ち、最後もラスト１１秒３（５ハロン６７秒３）をマークした