山形県三川町の殺人事件をめぐる今回の裁判で、被告は他の空き家への住宅侵入や窃盗などの罪は認めた一方、殺人罪については「犯行当時、酒を飲みすぎていて分かっていない」と否認を続けていました。裁判の争点と司法の判断を整理します。おととし2024年9月、三川町横山の阿部祥子さん（当時90歳）の家に侵入し、殺害したとされる石川一馬被告。今回の裁判では、殺人と邸宅侵入の罪に加えて、空き家に侵入してクレジットカー