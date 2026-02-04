山形県新庄市中心部の住宅で4日午前に火事が発生し、火は午後5時前にようやく鎮火しました。この火事で住人1人がけがをしたほか、周辺の住宅など5棟に燃え広がりました。4日午前10時ごろ、新庄市小田島町の伊藤喜代勝さん（63）の住まいで「ストーブから火が上がった」と伊藤さんから110番通報がありました。警察と消防によりますと、この火事で伊藤さんが右足に軽いけがをして病院に運ばれました。現場は新庄市役所から西に