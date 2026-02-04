驚異的な0-100km/h加速2.3秒以下フェラーリ SF90 ストラダーレのメジャー・アップデート版といえる、849テスタロッサ。4.0L V8エンジンは低域レスポンスに優れ、8000rpmまで瞬で吹け上がる。技術者は、喉をからしたようなドライな音色だと主張するが、的を得ている。【画像】512 Mの影響香る空力ボディ849テスタロッサ最新F80と12チリンドリSF90も全133枚0-100km/h加速2.3秒以下という数字は、驚異的な動力性能を宿す証。