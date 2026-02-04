京都は4日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。あさって6日、特別大会『百年構想リーグ』開幕戦で神戸と対戦（サンガS）。FWマルコ・トゥーリオ（27）は“神戸キラー”ぶりを発揮し、4年ぶりの開幕白星をもたらす。「良い入り方をして、良い試合をしたい。神戸さん相手には割と得点している。チームの勝利が最優先で、その後に自分の得点で、開幕戦を飾ることができれば素晴らしい」対神戸は出場4試合全てでゴー