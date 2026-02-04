いうなればSF90 ストラダーレの跳躍進化フェラーリ・ローマとアマルフィの関係に、SF90 ストラダーレと849テスタロッサの関係性は近い。既存モデルのフェイスリフトを実施しない同社だが、跳躍的進化を果たした、プラグイン・ハイブリッドのトップパフォーマンス・フェラーリだといっていい。【画像】512 Mの影響香る空力ボディ849テスタロッサ最新F80と12チリンドリSF90も全133枚SF90が存在したことで、フロントエンジン