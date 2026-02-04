将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第3局が3、4日の両日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に91手で敗れた。通算成績は藤井の1勝2敗。2日制のタイトル戦において、第3局を終えた時点で負け越すのは初めて。先手永瀬、後手藤井の対局。後手の藤井が雁木模様から金を繰り出す工夫を見せたが、永瀬の