【ポイント】・5日（木）は全国的に春の暖かさ。3月並みの陽気に。・スギ花粉はわずかながら飛び始める所も。花粉症の方は注意。・6日（金）は西〜東日本で暖かい南風が強まるが、北海道では猛吹雪に警戒。・7日（土）〜8日（日）は強い寒気で日本海側は広く大雪。関東南部も雪の可能性あり。【全国の天気】5日（木）は低気圧が発達しながら日本海北部を東進するため、北日本の天気は下り坂です。夜は北日本で雨か雪。暖かい南風が