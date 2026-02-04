シンガー・ソングライターの矢野顕子（70）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、米ニューヨーク在住の作家＆モデル夫妻とのショットを公開した。作家の平野啓一郎氏が自身のXやインスタグラムに、妻のモデル・春香と矢野を囲んで笑顔の3ショットを投稿。「矢野顕子さんのご自宅で、家族共々、ディナーをご馳走になりました！」と矢野の自宅を訪問したことを明かし、「途中、ピアノと歌も披露してくださり、腰が抜けそう