京都は4日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。6日の特別大会『百年構想リーグ』開幕戦で神戸と対戦（サンガS）。昨季途中に期限付き移籍加入し、今季から完全移籍に移行したMF斉藤未月（27）は完全復活のノロシを上げるスタートとする。昨夏まで在籍した古巣との一戦を心待ちにしているが、それ以上に「出場し続けてチームをどう勝たせるか、どう上へいくか。そこへのワクワクが強い」という。23年に大怪我を負っ