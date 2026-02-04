歌手、女優の清水美依紗(25)が4日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「レインボーエンタテインメント」に所属することを発表した。清水は「この度ご縁があり、レインボーエンタテインメントに所属することになりました」と報告し、「ミュージカル俳優としてはもちろん、これからはアーティストとしてもより一層パワーアップした姿をお見せできるように、音楽としっかり向き合いながら、一つひとつ丁寧に取り組んでいき