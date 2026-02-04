歌手で俳優の鈴木愛理（３１）がアーティストによる一発撮りのパフォーマンスを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に楽曲「ただいまの魔法」で出演することが４日、決まった。この日の２２時から公開される。前回の出演では所属していたユニット・Ｂｕｏｎｏ！の「初恋サイダー」を一人で歌唱。今回は、公開中の単独初主演を務める映画「ただいまって言える場所」の主題歌「ただいまの魔法」。