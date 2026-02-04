7人組グローバルグループ・ENHYPENの軌跡を辿る没入型楽曲体感ミュージアム『House of Vampire 〜Dive into ENHYPEN Chronicle〜』が、5日から3月16日まで、東京・新宿住友ホールで開催される。それに先立って、プレス内覧会が行われた。【写真】五感でENHYPENの世界観を体験！同イベントは、ENHYPENがデビュー以来、築き上げてきた「ヴァンパイア」のコンセプトと、その重厚なストーリーを最新のテクノロジーで再構築した、HY