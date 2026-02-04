ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード会場に設置された五輪マーク＝3日、リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日（日本時間7日未明）の開会式に先立って4日（同5日未明）、カーリングの混合ダブルス1次リーグで競技を開始。冬季最多18個のメダルを獲得した2022年北京大会を超える成績を目指す日本選手団は5日（同6日未明）のスノーボード男子ビッグエア予選に先陣を切って臨み、1月下旬の冬季Xゲ