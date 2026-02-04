「道源」が輸出しようとした冷凍アオザメ＝2025年冷凍アオザメをアフリカのリビアに密輸しようとしたとして、横浜税関仙台塩釜税関支署は4日、関税法違反（無許可輸出）の疑いで、海産物の輸出を営む会社「道源」（大阪市福島区）と、20代と50代の男性社員2人を仙台地検に告発したと発表した。3日付で受理された。告発容疑は2025年4月、冷凍したアオザメ1691匹（約50トン）を冷凍したネズミザメと偽って申告し、仙台塩釜港から