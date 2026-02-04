国が南海トラフ巨大地震の被害想定を見直したことなどを受けた「県独自の新たな被害想定」が2月4日発表されました。最悪のケースで死者は2万1700人、建物の全壊は8万棟以上と、13年前の前回想定よりいずれも減少しています。 2025年、国は南海トラフ巨大地震の被害想定を13年ぶりに見直しました。これを受けて県は、有識者らでつくる検討委員会で、県独自の詳細データをもとに、人や建物の新たな被害想定をまとめ