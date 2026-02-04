奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が5日、開幕する。4日は前検が行われた。近畿期待の星・谷内健太（25＝京都）は3度目の記念参戦。今回は落車明けだが「練習はできているし回復具合は大丈夫」と話した。前回から中18日。準備期間はしっかり取れてケガも癒えた。昨夏、S級に特別昇級を果たしてからも攻めに迷いはなく、バック数と点数を増やしている。「S級にもだいぶ慣れてきた。駆けてからのペース配分は改善の余地がある