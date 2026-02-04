俳優・寺島進が４日、Ｘを更新。横綱豊昇龍と爆笑する写真を投稿した。寺島は「今日は立春。で昨日は、立浪部屋横浜後援会主催の不動ケ岡不動尊總願寺での節分会に！」と報告。袴姿の豊昇龍とふたりで爆笑している写真も添え、「立浪親方と横綱豊昇龍と来場所の作戦会議を語ったり、応援している北大地と再会したりと、あ〜楽しかった！」とつづった。