元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。恋のキューピッドを明かした。2人の出会いは2014年に辻本が名古屋駅前でビラ配りしているところに松井が遭遇したことだと明かすも、その後、8年間関係はなかったという。22年に再会したときについて「恋のキューピッドは知人のおじさん」と明かした。辻本は「3年ぐらい前に僕のサウナ一緒