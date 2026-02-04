「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。2月3日（火）の放送は、ボーイズグループ・BUDDiiSが登場。メンバーをカード化して召喚バトル！【動画】「叶姉妹の余興やん」筋肉イケメン同士のバトル勃発であのちゃん大喜び!?「スターダスト」所属の9人組ボーイズグループ・BUDDiiSから、7人が登場。楽曲制作や振付、ヘアセット、衣装、ライブ構成・演出までメンバー自ら手がけており、2024年には「日本武道館」での2DAYS公演や